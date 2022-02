TV-Ansprache an die Nation

Im Video: Mit dieser Lüge beginnt Putin den Ukraine-Krieg

Russland hat seine monatelangen Drohungen wahr gemacht – und die Ukraine attackiert. Vorher hielt Präsident Wladimir Putin eine kurze Rede.



Wladimir Putin hat eine Militäroperation im Donbass genehmigt. Angegriffen werden jedoch Ziele in der gesamten Ukraine. Der ukrainische Außenminister spricht von einer Invasion der Ukraine. In Kiew sind Explosionen zu hören. Putin wandte sich in den frühen Morgenstunden in einer Rede ans russische Volk – und erneuerte Vorwürfe, für die es keine Beweise gibt.



Wie Putin den Krieg ausrief, sehen Sie gleich hier oder oben im Video.