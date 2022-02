"Das ist für mich nicht ehrlich"

Im Video: Ukrainischer Botschafter wirft Schwesig Lügen vor

Die Ministerpräsidentin gibt die Auflösung der umstrittenen Klimastiftung bekannt. Der ukrainische Botschafter hatte zuletzt von "Heuchelei" gesprochen – und legt vor der t-online-Kamera nach.

Der Botschafter der Ukraine in Berlin, Andrij Melnyk, hat Manuela Schwesig (SPD) erneut wegen der umstrittenen Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert. "Das ist für mich nicht ehrlich", sagt Melnyk jetzt im t-online-Interview. Gemeint sind die Konsequenzen, die die SPD-Politikerin nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ziehen will. Alle Kontakte nach Russland und die Landes-Klimastiftung sollen laut Schwesig eingestellt werden.

Zuvor hatte der Diplomat die Solidaritätsbekundungen der Ministerpräsidentin mit der Ukraine als "Heuchelei" bezeichnet. Hintergrund ist Schwesigs Engagement für die Ostseepipeline Nordstream 2 und eine damit verbundene Klimastiftung, die zuletzt für Wirbel sorgte.

