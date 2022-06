WĂ€hrend in der Ukraine der Krieg tobt, hĂ€ufen sich in Russland die FĂ€lle von Feuern in MilitĂ€reinrichtungen und Standorten der RĂŒstungsindustrie. Videos sollen nun einen neuen Vorfall nahe den Grenzen zu Belarus und der Ukraine zeigen.

Aufnahmen zeigen riesige schwarze RauchsÀulen, die in den Himmel aufsteigen. Die Bilder sollen im Westen Russlands entstanden sein und einen MilitÀrstandort zeigen, der in Flammen steht. Der Vorfall reiht sich ein in eine mittlerweile lange Liste rÀtselhafter BrÀnde in Russland. Infolge eines Feuers in einer militÀrischen Einrichtung starben im April sogar mehrere Menschen.