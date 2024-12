News folgen Artikel teilen

Die Kasse unserer Hauptstadt ist leer, Rot-Rot-Grün hat das Geld verprasst. Jetzt regieren CDU und SPD, und sie müssen sparen. Auch bei der Kultur. Ausgerechnet bei der Kultur? Berlin hat doch sonst nichts.

Gespenstische Szenen in Mitte: Am Marx-Engels-Forum beim Roten Rathaus steht ein Leichenwagen, mehr als tausend Menschen haben sich versammelt. Sie halten Grabkerzen in den Händen, Männer tragen Frack, im Trauermarsch ziehen sie durch die Stadt. Wer ist gestorben? Ach, die Berliner Kultur. RIP – Ruhe in Frieden. Es war kein natürlicher Tod, sie wurde ermordet. Tatwerkzeug: der Sparhammer. Die mutmaßlichen Täter verfügen über Macht und Regierungsämter. Hauptverdächtige: der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und sein Kultursenator Joe Chialo, beide CDU. Ihrem Koalitionspartner, der SPD, wird Beihilfe zum Kulturmord vorgeworfen.

Falls Sie nicht in Berlin leben, sondern in Karlsruhe oder Oldenburg oder Meiningen, haben Sie von dieser brutalen Tat vielleicht noch gar nichts mitbekommen. In den Medien der Hauptstadt geht es dagegen seit Wochen um dieses Topthema, die überregionalen Feuilletons sind inzwischen auch in Aufruhr. Irrsinn, Abriss, Kahlschlag, Widerstand – das sind die Keywords in den Schlagzeilen.

Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Stateman".

Was passiert da gerade? Der Senat muss sparen, über drei Milliarden Euro im nächsten Jahr, noch einmal knapp zwei Milliarden im übernächsten. Das Land Berlin hat, wie andere Länder auch, in den Corona-Jahren seinen Haushalt deutlich aufgestockt, von knapp 30 Milliarden auf 40 Milliarden Euro. Nach der Pandemie haben andere Länder ihre Ausgaben wieder zurückgefahren, die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hielt das nicht für nötig. Deshalb ist die Kasse jetzt leer. Auch der Kultursenator soll einen Beitrag zur Sanierung der öffentlichen Finanzen erbringen: 130 Millionen Euro. Das sind 12 Prozent seines Haushalts. Ist das eine Schande? Oder zumutbar?

Eine kurze Rechnung: Wenn 130 Millionen 12 Prozent des Kulturetats in Berlin sind, wie viel gibt die Stadt dann insgesamt für die Kultur aus? Richtig, auch nach den Kürzungen noch knapp eine Milliarde Euro. Eine Milliarde! Keiner anderen deutschen Stadt ist die Kultur so viel wert wie Berlin – okay, Berlin ist ja auch die größte Stadt. Aber: In keiner anderen Stadt entfallen auf jeden einzelnen Bürger so viele Kultursubventionen wie auf die Berlinerin und den Berliner. Nicht in Hamburg, nicht in München, nicht in Karlsruhe, Oldenburg oder Meiningen.

Kultur auf Schritt und Tritt

Unsere Hauptstadt hat drei Opernhäuser (Paris begnügt sich mit zweien, London auch). Die Stiftung, in der die Staatsoper Unter den Linden, die Deutsche Oper und die Komische Oper vor 20 Jahren zusammengeführt wurden (schon damals nur unter Protest), bekommt vom Senat jährlich 160 Millionen Euro, sie beschäftigt fast 2.000 Mitarbeiter. Schauen Sie sich die Berliner Theaterlandschaft an: das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Berliner Ensemble, das Gorki-Theater, die Schaubühne, das Grips-Theater für Kinder und Jugendliche – kennen Sie diese Vielfalt in Ihrer Stadt auch? Wenn Sie in Berlin unterwegs sind, erleben Sie Kultur auf Schritt und Tritt: Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken.

Berlin genießt zudem ein ganz besonderes Privileg. Ein großer Teil der Hauptstadtkultur wird gar nicht aus dem Landeshaushalt bezahlt. Die bedeutenden Sammlungen auf der Museumsinsel, das als Schloss verkleidete Humboldtforum auf der anderen Straßenseite, die Akademie der Künste, das Deutsche Historische Museum, die Berlinale, ... – das sind alles "Einrichtungen und Projekte von nationaler Bedeutung". Heißt: Die Rechnung geht an Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur in der Bundesregierung. Ihr Etat: 2,3 Milliarden Euro. Den Löwenanteil gibt sie in Berlin aus.

Die Mittel sind nicht grenzenlos

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin sehr dafür, dass das kulturelle Erbe unseres Landes erhalten bleibt und gepflegt wird. Kunst ist ein Lebensmittel, eine Gesellschaft ohne Kultur ist eine Gemeinschaft der Banausen. Kunst und Kultur sollen frei sein und sich entfalten können, der Bund und vor allem die nach dem Grundgesetz zuständigen Länder müssen dafür die Mittel bereitstellen. Aber es gibt doch keine unbegrenzten Mittel.