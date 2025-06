Doch Washington habe seine Rolle als Vermittler nach Solidaritätsbekundungen an Israel nach den Angriffen wohl verspielt, sagte der Professor von der Hebräischen Universität in Jerusalem . "Ich denke nicht, dass Iran jetzt noch mal zurückkommt oder irgendein Vertrauen hat", so Fuchs im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Experte: Angriffe sichern Netanjahu innenpolitisch ab

Die Verhandlungen seien wohl ohnehin an ihre Grenzen gestoßen, vermutet Fuchs. Das habe mit dem Hin und Her der US-Regierung unter Präsident Donald Trump zu tun, die dem Iran mal eine Urananreicherung für zivile Zwecke in Aussicht gestellt habe, dann mal wieder gar nichts, was für Teheran inakzeptabel gewesen sei.