Frau läuft Marathon-Weltrekord – trotz ernsthafter Verletzung

Ihren letzten Marathon lief Kate Jayden aus dem englischen Derbyshire am 15. April – es war der 106. Tag in Folge, an welchem sie die Strecke über 26,2 Meilen (umgerechnet rund 42 Kilometer) absolvierte. Damit hat sie einen neuen Weltrekord aufgestellt, wie nun Guinness World Records offiziell bestätigte. Das berichtet die BBC.

Für Spenden gestartet

Ursprünglich wollte Jayden den Marathon zu Wohltätigkeitszwecken 100 Mal laufen, das sagte sie der BBC. Doch dann sei das öffentliche Interesse an ihrem Lauf so groß geworden, dass sie entschieden habe zu versuchen, einen Weltrekord aufzustellen.

Die Verletzung wird nun weitreichende Konsequenzen haben: Laut ihren Ärzten müsse sie sich einer Operation unterziehen und es sehe so aus, als könne sie in Zukunft diesen Sport nicht mehr ausüben. "Ich habe am 106. Tag nicht realisiert, dass das mein letzter Langstreckenlauf gewesen sein wird", so Jayden.