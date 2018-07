Brutplatz für gefährdete Art

Uferschwalben verhindern Sandburg-Rekordversuch

17.07.2018, 19:54 Uhr

Der Sandburg-Weltrekord in Duisburg (Archivbild): Sandburg-Künstler auf Rügen haben dem derzeitigen Weltrekordhalter im Sandburgen Bauen den Kampf angesagt. Leider musste der Versuch unerwartet verschoben werden. (Quelle: Bettina Strenske/imago)

Auf der Insel Rügen versuchen Sandburg-Künstler seit einiger Zeit, die größte Sandburg der Welt zu bauen. Der neueste Anlauf muss abgebrochen werden – unerwartete Gäste haben sich das Gebiet zu eigen gemacht.

Nach dem Einsturz der Riesen-Sandburg in Binz auf der Insel Rügen 2017 sollte dieses Jahr der Rekord gelingen. Doch Vögel verhindern den Versuch des Sandskulpturen-Festivals, die nach eigenen Angaben größte Sandburg der Welt zu bauen.



Uferschwalben, die als kleinste aller einheimischen Schwalbenarten gilt und zu den gefährdeten Arten der Brutvögel in Deutschland gehört, haben die Sandruine als Brut- und Nistplatz auserkoren, wie die Veranstalter des Sandskulpturen-Festivals am Dienstag mitteilten. In den Brutkolonien herrsche um die Nesteingänge reges Treiben.



Die Sandburgen-Bauer wollen nun im Herbst - wenn die Schwalben nach Süden gezogen sind - die Sandruine abdecken. Im Sommer 2019 soll dann ein erneuter Versuch gestartet werden. Im Juni 2017 war die von Künstlern errichtete Sandburg bei der Abnahme der letzten Verschalung zusammengebrochen. Sie sollte eine Höhe von 16 Meter erreichen.