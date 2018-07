Ende der Liebesbeweise

40 Tonnen Liebesschlösser müssen in Köln entfernt werden

24.07.2018, 09:18 Uhr | so, t-online.de

Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke in Köln: Zwischen 40 und 45 Tonnen Liebesbeweise hängen an den Seitenzäunen der Brücke. (Quelle: Manngold/imago)

Die beliebte Touristenattraktion für Verliebte ist bald Geschichte. Die Deutsche Bahn will alle Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke in Köln entfernen.

Liebesschlösser schmücken viele Brücken dieser Welt – auch die Hohenzollernbrücke in Köln. Viele Touristen haben hier bereits ihre Liebesbeweise eingeschlossen und viele weitere werden durch die Touristenattraktion angezogen. Damit soll jetzt aber Schluss sein. Die Deutsche Bahn will in Köln die über 40 Tonnen schweren Schlösser von der beliebten Brücke entfernen.

Ein Zug fährt in Köln vom Hauptbahnhof auf die Hohenzollernbrücke: 1500 Züge überqueren die Brücke täglich. (Quelle: Chromorange/imago)



Grund dafür sind Renovierungsarbeiten. Der Korrosionsschutz an den Zäunen der Brücke muss auf beiden Seiten erneuert werden, damit das Durchrosten der Zäune verhindert werden kann. An einigen Stellen sei dies laut Bahn bereits der Fall. Die Liebesschlösser würden sogar dazu beitragen und sollen den Verfall der Zäune beschleunigen. Wenn täglich 1500 Züge die Brücke durchqueren, geraten die Schlösser ins Vibrieren und schleifen die Schutzschicht an den Gittern ab.

Die Deutsche Bahn will deshalb innerhalb der nächsten drei Jahre alle Liebesschlösser entfernen. Hierfür muss jeder einzelne Liebesbeweis geknackt werden.

Verwendete Quellen: Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger"