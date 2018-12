Bayern

Zweijähriger geht nachts auf Erkundungstour

26.12.2018, 12:54 Uhr | dpa

In Bayern ist ein Zweijähriger nur im Schlafanzug von zu Hause ausgebüxt. Ein Passant fand den Zweijährigen und brachte ihn zur Polizei. Von dort wollte er später kaum wieder weg.



Barfuß und im Schlafanzug hat sich am frühen Mittwochmorgen in Bayern ein Zweijähriger auf eine weihnachtliche Erkundungstour begeben. Ein Passant bemerkte den Knirps in den Straßen von Wildenheid im Landkreis Coburg und brachte ihn zur Polizei, wie die Beamten in Bayreuth mitteilten. Auf der Wache wurde der Junge dann "liebevoll mit Weihnachtsgebäck versorgt" und durfte fernsehen.



Der Frühaufsteher soll gegen 05.30 Uhr über seine Eltern hinweg aus dem Bett geklettert sein und sich auf die Straße gestohlen haben, wo er er bald fror und von dem Passanten in eine Decke gewickelt wurde. Eine Streife holte ihn ab, und die Polizisten machten die Eltern ausfindig. Als die Mutter zur Wache kam, hätte der Kleine aber am liebsten noch seinen Zeichentrickfilm zu Ende geschaut.