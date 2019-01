#MeToo-Debatte

"Toxische Männlichkeit"? Gillette polarisiert mit neuem Werbespot

17.01.2019, 01:35 Uhr | aj, t-online.de

Eine neue Werbekampagne der Rasiermarke Gillette sorgt derzeit weltweit für Aufsehen. In dem Video kritisiert die Marke Sexismus in der Werbewelt. Die Reaktionen fallen heftig aus.

Mit einem neuen Werbevideo sorgt Gillette derzeit für Wirbel. Darin will die Rasiermarke endgültig mit dem stereotypischen Bild des männlichen Geschlechts in der Werbung aufräumen. Denn seit über 30 Jahren greift Gillette selbst auf den Macho-Typ zurück, um die eigenen Produkte zu vertreiben. Männer wurden seither hauptsächlich als Sportler, Frauenschwarm oder Unternehmer dargestellt. Laut der neuen Kampagne will Gillette die Darstellung des Mannes in Zeiten der #Metoo-Debatte hinterfragen.

In dem kurzen Video werden uralte Geschlechterklischees gezeigt, News-Clips aus der Berichterstattung über die #MeToo-Bewegung sowie Szenen, die Sexismus und Mobbing zeigen. "Mobbing, die MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung, Ist das das Beste am Mann?", heißt es in dem Video. Damit spielt Gillette mit seinem eigenen 30 Jahre alten Slogan "Das Beste, was ein Mann bekommen kann" – und ersetzt diesen mit einer neuen Botschaft: "Das Beste am Mann."

“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBe pic.twitter.com/hhBL1XjFVo — Gillette (@Gillette) January 14, 2019

"Schaltet man heute die Nachrichten ein, so glaubt man, dass Männer nicht ihr Bestes von sich zeigen. Viele befinden sich an einem Scheideweg zwischen der Vergangenheit und einer neuen Ära der Männlichkeit", schreibt Gillette zu dem Clip auf der eigenen Webseite. Es sei an der Zeit, dass Marken erkennen, wie sie die Gesellschaft beeinflussen.



Gemischte Reaktionen: Lob und Hass



Der Film "We Believe: The Best Men Can Be", zu Deutsch "Wir glauben: Das Beste am Mann" erntete innerhalb von 48 Stunden mehr als vier Millionen Aufrufe auf der Videoplattform YouTube. In sozialen Netzwerken wird der Clip sowohl mit Lob, als auch mit Hasskommentaren überhäuft.



So wirft zum Beispiel der Emmy-nominierte Schauspieler und Donald Trump-Anhänger James Woods der Marke vor, Männer als "schrecklich" darzustellen. Er werde ab nun Gillettes Produkte boykottieren.

So nice to see @Gillette jumping on the “men are horrible” campaign permeating mainstream media and Hollywood entertainment. I for one will never use your product again. https://t.co/uZf7v4sFKm — James Woods (@RealJamesWoods) January 14, 2019

Auch der britische CNN-Moderator Piers Morgan sieht in der Werbung einen "Angriff auf die Männlichkeit". Er habe ein Leben lang Gillette Rasierer benutzt, werde es aber künftig nicht mehr tun.

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) January 14, 2019

"Diese Werbung ist nicht gegen die Männer gerichtet, sie ist für die Menschheit gemacht“, schrieb dagegen Bernice King, Tochter des verstorbenen Martin Luther King. Und auch Männer bekannten sich auf Twitter als Fans der neuen Kampagne.

Ich bin #Gillette-Kunde – bislang trotz und nicht wegen der Werbung. Der neue #GilletteAd aber transportiert ein modernes Männerbild, das mich anspricht. Stark & richtig, so Position zu beziehen - und den Shitstorm auszuhalten! https://t.co/PbaTXM2BpT — Johannes Vogel (@johannesvogel) January 16, 2019

Ich kann bei dieser #Gillette Werbung nicht mal ansatzweise etwas Negatives erkennen. Männer werden nicht verurteilt oder lächerlich gemacht. Stattdessen ist es ein Aufruf zu gegenseitigem Respekt. Getroffene Hunde bellen 🤷🏼‍♂️ — Martin Hirschmann (@MaddinXY) January 16, 2019

Einige schrieben, dass die Intensität der Kritik offenbare, wie wichtig diese Werbung für die Gesellschaft sei.

Großartig.

Und, wenn man sich die Reaktionen so anguckt, verdammt nötig.#GilletteAd https://t.co/pk4hKVFbgx — Claudia Bügel (@blume_im_revier) January 16, 2019

Andere sehen den Vorstoß der Firma Procter & Gamble, dem die Marke Gillette gehört, etwas nüchterner.

Jetzt wettet also auch #Gilette darauf, wie zuvor Nike, dass die pluralitären Teile der Gesellschaft so groß (und ihre Mitglieder so überzeugt & kaufkräftig sind), dass es sich lohnt, in einer Werbung toxische Männlichkeit zu geißeln. Wie ich schrieb: Die Pluralitären sind viele. pic.twitter.com/Z6PfURVp4n — Jonas Schaible (@beimwort) January 16, 2019

Procter & Gamble tut mit Gillette einfach nur dasselbe, was Unilever damals mit Dove machte. Ein geniales Marketing. Nichts anderes", schreibt ein Twitter-Nutzer.