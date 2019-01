Bewerber müssen Brief schreiben

Frau in Kanada verschenkt ihr Traumhaus

23.01.2019, 18:31 Uhr | rew

Die Gegend um Millarville in Kanada: In dieser Gegend liegt das Haus, das nun zu gewinnen ist. (Symbolbild) (Quelle: All Canada Photos/imago)

Eigentlich wollte Alla Wagner ihre Traumvilla verkaufen. Doch kein Käufer wollte die 1,6 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Jetzt will sie es verschenken – und jeder kann sich bewerben.

In Kanada sorgt ein ungewöhnliches Gewinnspiel für Aufsehen in den sozialen Netzwerken: Eine ältere Frau aus der Nähe von Calgary möchte ihr Haus verschenken. Mit einem Brief können sich Interessenten um die Edel-Immobilie bewerben. Sie müssen der Hausbesitzerin nur erklären, weshalb das neue Zuhause ihr Leben verändern würde – und zwar in 350 Worten.

Hinter der Aktion steckt eine besondere Geschichte. Alla Wagner lebte lange mit ihrer Familie in dem Haus. Doch in den letzten Monaten machte es ihr mehr Sorgen als Freude: Seit sie sich eine schwere Verletzung am Rücken zuzog, kann sie keine Treppen mehr steigen – und steht somit täglich vor einem unüberwindbaren Hindernis. Deswegen möchte sie sich von dem Haus trennen.

Auf dem Markt fand das Haus keine Interessenten

Zunächst versuchte sie, ihre Immobilie zu verkaufen – für 1,6 Millionen kanadische Dollar. Doch für diesen Preis fand sich kein Käufer, auch mit einem niedrigeren Angebot hatte Wagner keinen Erfolg.

Aber sie hatte eine andere Idee – und so entstand der Wettbewerb. Neben dem Brief müssen Interessenten nämlich eine Teilnahmegebühr von 25 Dollar zahlen. Wenn sich mindestens 64.000 Briefschreiber finden, kommt Wagner so zu ihren 1,6 Millionen Dollar – und der Gewinner zu seinem Traumhaus.

Es gibt bereits Tausende Interessenten

Auf Facebook läuft die Aktion unter dem Namen "Write a Letter, Win a House" ("Schreib einen Brief, gewinn ein Haus"). Mehr als 12.000 Personen hinterließen in den letzten zwei Wochen ein "Gefällt mir" auf der Seite des Gewinnspiels. Bis zum 5. April können Teilnehmer Briefe an Alla Wagner senden.

Viele Nutzer vermuteten hinter der Aktion betrügerische Absichten. Doch seit der kanadische Fernsehsender "CBC Calgary" einen Beitrag über Alla Wagner und ihr Gewinnspiel veröffentlichte, hat die Skepsis abgenommen.







"Es muss keine schnulzige Geschichte sein"

Und wie lässt sich die Hausbesitzerin am besten überzeugen? "Es muss nicht unbedingt eine schnulzige Geschichte sein", sagt Wagner in dem Fernsehbeitrag, "in meinem Zustand bin ich selbst realistisch." Dafür ist ihr etwas anderes sehr wichtig: "Ich möchte, dass es jemand ist, der diesen Ort genießen wird, der es lieben wird, hier zu sein, und der gut in diese wundervolle Nachbarschaft hineinpasst."