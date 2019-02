Kunst und Möbel sollten verkauft werden

Affäre um Hitler-Auktion – viele Werke beschlagnahmt

07.02.2019, 14:00 Uhr | iger, t-online.de

Ein Auktionshaus macht mit einer Versteigerung von sich reden: Am Wochenende sollten Aquarelle aus dem Pinsel von Adolf Hitler versteigert werden. Nun ist von Fälschung die Rede.

Diese Aquarelle haben es in sich: Zu sehen sind idyllische Bilder von Bergen und Seen oder Kirchen in abgeschiedener Kulisse. So weit, so gewöhnlich. Die Signatur aber lautet "A. Hitler". Am Samstag soll es in Nürnberg zur Versteigerung kommen. Im Katalog wird von 31 zunächst zu ersteigernden Werken jedoch ein Großteil nicht mehr zur Auktion freigegeben.



Laut "Bild" sollen 26 Bilder der Auktion und 37 weitere beschlagnahmt worden sein. Die Staatsanwaltschaft gab demnach an, es werde wegen des Anfangsverdachts des versuchten Betrugs und der Urkundenfälschung ermittelt. Somit kommen nur noch fünf Aquarelle unter den Hammer, die echt sein sollen.

Es wird angenommen, dass die übrigen Werke aus dem Pinsel des berüchtigten Nationalsozialisten stammen. Es ist bekannt, dass der Diktator sich für Kunst interessierte, er malte seit seiner Jugend. Das Nürnberger Auktionshaus Weidler bietet die Werke am Samstagmorgen zur Versteigerung an.

Neben Kunst sollen auch Möbel von Adolf Hitler versteigert werden

Im Katalog heißt es: "Werke von 1907 bis 1936 zumeist mit Expertisen. Darunter seltene Bilder und Einrichtungsgegenstände." Woher die angebotenen Nachlässe kommen, wird ebenfalls erklärt: "Die Objekte stammen teilweise aus österreichischem beziehungsweise europäischen Privatbesitz, ursprünglich von prominenten Künstlern des 3. Reichs, von Erben und auch Nachlässen von Sammlern."









Dazu kommt ein Korbstuhl aus Hitlers Privatbesitz aus seinem Haus in Wachenfeld, eine Tischdecke und eine Prunkvase. Das Modell stammt von 1940 und soll die "Gorch Fock" zeigen. Die Vase sei eine Spezialanfertigung für Hitler gewesen, die aus den Privaträumen der Reichskanzlei 1945 konfisziert wurde. Das Auktionshaus hat sich auf t-online.de-Nachfrage zu der Versteigerung bis jetzt noch nicht geäußert.