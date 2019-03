Ertappt in Waiblingen

Polizei beendet "flotten Dreier" im Grünen

11.03.2019, 17:07 Uhr | sth, t-online.de

Dieser Ausflug ins Grüne ging schief: Die Waiblinger Polizei hat am Wochenende zwei Frauen und einen Mann beim Sex ertappt. Dazu gab es eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Zwei Frauen und ein Mann haben sich offenbar am Samstag in einem Pavillon auf der idyllischen Erleninsel vergnügt. Das teilte die Polizei in Waiblingen am Montag mit. Mehrere Jugendliche hatten die drei ertappt und die Polizei gerufen.







Als die Streife eintraf, sei der "flotte Dreier" noch immer zugange gewesen. Den 31 Jahre alten Mann und die 26 und 32 Jahre alten Frauen erwartet nun eine Anzeige wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das dürfte teuer werden.