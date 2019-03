Kuriose Verspätung

Pilot kehrt um, weil Passagierin ihr Baby vergessen hat

12.03.2019, 18:12 Uhr | sth, t-online.de

In der Eile hat eine Passagierin ihr Baby am Terminal vergessen. Der Pilot zeigt Mitgefühl – und verblüfft damit sogar die Mitarbeiter am Flughafen. Am Ende geht alles gut.

Der Pilot der Fluggesellschaft Saudia musste seinen Funkspruch wiederholen: "Eine Frau hat ihr Baby am Terminal vergessen." Er bitte um die Erlaubnis, zum Gate zurückzukehren. Diese ungewöhnliche Anfrage am Wochenende machte die Mitarbeiter im Tower des Flughafens Dschidda in Saudi-Arabien stutzig.



Die Anfrage ist zu hören in einer Video-Aufnahme aus dem Tower, die sich derzeit im Internet verbreitet. Bis Montag wurde der Clip vom King Abdul Aziz International Airport bereits mehr als 100.000 Mal aufgerufen.



Etliche internationale Medien wie "Gulf News" und "Newsweek" berichteten über die ungewöhnliche Umkehr der Saudia-Maschine mit der Flugnummer SV832.

Pilot sagt: "Das arme Ding"

Das Flugzeug war schon auf dem Weg nach Kuala Lumpur in Malaysia, da bemerkte offenbar eine Mutter an Bord, dass ihr Baby fehlte. Da fragte der Pilot nach: "Dieser Flug bittet um Rückkehr ... Eine Passagierin hat ihr Baby im Wartebereich vergessen. Das arme Ding", sagte er ins Funkgerät.







Dann kam die Rückmeldung vom Tower: "Ok, ihr könnt zurück zum Gate", sagte der Mitarbeiter. "Das ist komplett neu für uns!"