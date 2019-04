"Jetzt glaube ich, dass ich Geld habe"

Nigerianischer Milliardär hebt zehn Millionen Dollar ab

07.04.2019, 12:09 Uhr | AFP

Weil er selber nicht glauben konnte, wie viel Geld er besitzt, hat ein Milliardär in Nigeria mehrere Millionen Dollar abgehoben. Erst jetzt wisse er, dass er reich ist.

Onkel Dagobert auf nigerianisch: Der als reichste Mann Afrikas geltende nigerianische Milliardär Aliko Dangote hat nach eigenen Worten einmal zehn Millionen Dollar in bar von der Bank abgehoben, um sich seines Reichtums richtig bewusst zu werden. "Wenn man jung ist, ist die erste Million wichtig, aber danach bedeuten Zahlen nicht mehr viel", erzählte der Milliardär am Samstag bei einem Wirtschaftsforum in der Elfenbeinküste.







Eines Tages habe er deshalb zehn Millionen Dollar von der Bank abgehoben, in den Kofferraum seines Autos gepackt, sei nach Hause gefahren und habe das Geld dort ausgebreitet. "Ich habe es angeguckt und gedacht: 'Jetzt glaube ich wirklich, dass ich Geld habe'", berichtete Dangote. Am nächsten Tag habe er das Geld wieder zur Bank gebracht. Dangote besitzt zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Bereichen vom Zement bis zum Mehl.