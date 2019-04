Bei Autor Anthony Burgess

Forscher entdecken Fortsetzung von "Clockwork Orange" in Nachlass

25.04.2019, 14:57 Uhr | dpa

Der Buchklassiker "A Clockwork Orange" hat offenbar eine Fortsetzung, die jetzt erst gefunden worden ist. Wissenschaftler haben das Werk in einem Nachlass in England entdeckt.

Forscher in Manchester haben eine unveröffentlichte Fortsetzung des Buchklassikers "A Clockwork Orange" (1962; dt. Uhrwerk Orange) im Nachlass des britischen Autors Anthony Burgess gefunden. Das Manuskript mit dem Arbeitstitel "The Clockwork Condition" (etwa "Das Wesen des Uhrwerks") sei in den Jahren 1972 und 1973 geschrieben worden, berichteten britische Medien.

Im Jahr 1971 hatte Stanley Kubrick "A Clockwork Orange" unter demselben Titel verfilmt. Darin geht es um Alex (gespielt von Malcolm McDowell), den Anführer einer Gang gewalttätiger Jugendlicher. Nach seiner Festnahme soll er vom Staat mittels Gehirnwäsche zu einem friedlichen Bürger umerzogen werden. Wegen seiner Gewaltszenen war der Film höchst umstritten. Vielerorts wurde er zensiert, in Großbritannien sogar über Jahrzehnte verboten.

Roman und Autobiografie

Bei der nun entdeckten Fortsetzung handelt es sich laut dem Literaturprofessor Andrew Biswell aber nicht um einen Roman, sondern um eine "bedeutende philosophische Abhandlung über die gegenwärtige Natur des Menschen". Den Medienberichten zufolge beschäftigt sich das Werk zudem mit der Empörung über Kubricks Verfilmung seines Romans, ist in Teilen aber auch eine Autobiografie.







Das Manuskript habe sich zunächst im Haus des Autors im italienischen Bracciano, nordwestlich von Rom, befunden. Nach dem Tod von Burgess 1993 sei das Haus verkauft und sein Archiv nach Manchester überführt worden, wo Biswell das Manuskript nun entdeckte.