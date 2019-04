Kampfmittelräumdienst im Einsatz

Kinder entdecken Sprengkopf beim Spielen im Wald

26.04.2019, 07:46 Uhr | lw, dpa, AFP

In Thüringen haben Kinder beim Spielen einen besonderen Fund gemacht: Sie brachten ihren Eltern einen Sprengkopf mit nach Hause. Die informierten umgehend die Polizei.

Kinder im thüringischen Bad Salzungen haben den Sprengkopf einer Panzerfaust vom Spielen mit nach Hause gebracht. Wie die Polizei in Suhl am Donnerstag mitteilte, fanden die Kinder den granatenähnlichen Gegenstand in einem Wald. Ihre Eltern alarmierten die Polizei.







Die Beamten riefen den Kampfmittelräumdienst. Dieser stellte fest, dass es sich bei dem Fund um einen russischen Sprengkopf einer Panzerfaust handelte. Die Experten transportierten den Sprengkopf ab. Fundmunition dürfe auf keinen Fall bewegt werden, betonte die Polizei in ihrer Mitteilung. Ob die Munition scharf war und wie sie in den Wald kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.