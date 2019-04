Video: In der Wüste Gobi

Chinesen trainieren das Leben auf dem Mars

30.04.2019, 10:55 Uhr

"Mars Base 1 Camp": In der simulierten Mars-Station stellen chinesische Kinder das Pionierleben auf dem roten Planeten nach. (Quelle: t-online.de)

Eine Basis auf dem Mars: Die Erkundung des roten Planeten ist der nächste große Meilenstein der Raumfahrt. Ein chinesisches Unternehmen hat jetzt eine Station in der Wüste Gobi gebaut, die das Leben auf dem Mars simulieren soll. (Quelle: t-online.de)

Leben auf dem Mars? Den großen Traum der bemannten Raumfahrt können chinesische Schüler bereits üben. Das Unternehmen "C-Space" hat in der Wüste Gobi eine Mars-Station nachgebaut.

Es sieht aus wie ein Set für den nächsten "Star Wars"-Film: Das "Mars Base 1 Camp" in der Wüste Gobi in China. Darin sollen chinesische Schüler das Leben in einer Mars-Station nachstellen können.

Der Standort in der Wüste Gobi soll dabei die rauen Lebensbedingungen und die Landschaft auf dem Mars möglichst realitätsnah abbilden. Wie ein Alltag auf dem Mars aussehen könnte, sehen Sie oben im Video.