Kurioser Fundort

Paar findet 20.000 Euro – und gibt sie ab

09.05.2019, 19:04 Uhr | dpa

Sie konnten ihren Augen kaum trauen – und handelten trotzdem ehrlich: In der Münchener Frauenkirche hat ein Ehepaar eine Beutel mit mehreren Tausend Euro gefunden. Am Ende zahlte sich ihre Ehrlichkeit aus.

Ein Ehepaar aus Chemnitz hat einen Beutel mit 20.000 Euro Bargeld in der Münchner Frauenkirche gefunden und bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 35-Jähriger Tourist aus Südkorea am Vortag seinen Geldbeutel mit mehr als 20.000 Euro Bargeld in dem Dom verloren.





Die Eheleute aus Sachsen fanden den Geldbeutel und gaben ihn bei der Polizei ab. Der verständigte Tourist bedankte sich mit mehr als 700 Euro bei den ehrlichen Findern.