Vermeintlicher Brandgeruch

Frau ruft Feuerwehr – wegen blühendem Flieder

10.05.2019, 08:25 Uhr | AFP

Flieder blüht (Symbolbild): Wegen vermeintlichem Brandgeruch ist in Hamburg die Feuerwehr ausgerückt. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Eine Bewohnerin in Hamburg-Altona bemerkt am Abend einen Brandgeruch und ruft die Feuerwehr. Die rückt aus, findet statt eines Feuers jedoch nur blühenden Flieder.

Ein blühender Flieder hat in Hamburg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Anruferin aus dem Stadtteil Altona meldete am Donnerstagabend über den Notruf Brandgeruch, wie die Feuerwehr in Hamburg mitteilte. Sofort rückten ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus.





An der gemeldeten Adresse konnten die Einsatzkräfte jedoch weder Rauchentwicklung noch eindeutigen Brandgeruch wahrnehmen. Eine Erkundung ergab schließlich, dass der Duft von einem blühenden Flieder ausging. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.