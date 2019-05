Vorfall in Dresden

28-Jähriger brennt Autofahrer mit Flambierer an

17.05.2019, 17:02 Uhr | dpa

Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolbild): Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Dresden einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Insgesamt sieben Autos hat ein unter Drogen stehender Mann in Dresden beschädigt. Außerdem verbrannte er eine Jacke und verletzte einen Autofahrer mit einem Flambierer.

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Dresden einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 28-Jährige attackierte am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer mit einem Flambierer und verletzte ihn leicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach beschädigte der Verdächtige ebenfalls sieben Autos und verbrannte seine Jacke auf der Toilette einer Praxis für Verhaltenstherapie. Den Brenner hatte er zuvor in einem Blumenladen entwendet. Laut Polizei belief sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro.





Alarmierte Polizisten nahmen den Verdächtigen im Vorraum einer Bank fest. Ein Alkohol- und Drogentest ergab 0,8 Promille Atemalkohol und die Einnahme von Amphetaminen. Der 28-Jährige wurde zunächst zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Laut Polizei war er zum Tatzeitpunkt scheinbar verwirrt.