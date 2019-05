Berühmteste Katze der Welt

Besitzer bestätigen: "Grumpy Cat" ist tot

17.05.2019, 15:50 Uhr | jmt, t-online.de, AFP

"Grumpy Cat", die berühmteste Katze der Welt, ist tot. Die Katze starb im Alter von sieben Jahren. Sie war ein weltweites Internet-Phänomen, trat auf Festivals auf und posierte auf roten Teppichen.

Die vermutlich mürrischste, aber auch berühmteste Katze der Welt ist tot. "Grumpy Cat" starb bereits am Dienstag im Alter von sieben Jahren an den Folgen einer Infektion, wie ihre Besitzer gegenüber US-Medien nun bestätigten. Der offizielle Twitter-Account des weltweiten Internet-Phänomens veröffentlichte an diesem Freitag eine Traueranzeige.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Der Stubentiger, der eigentlich den Namen "Tardar Sauce" trug, hatte 2012 weltweite Berühmtheit erlangt, als der Bruder von Besitzerin Tabatha Bundsen ein Foto der vermeintlich grimmigen Katze im Online-Netzwerk Reddit veröffentlichte. Der mürrische Gesichtsausdruck der Katze wurde durch einen ausgeprägten Unterbiss verursacht – Ursache war laut ihrer Besitzer vermutlich ihre "Zwergwüchsigkeit".

Zahllose Scherze mittels Fotos der Katze gingen um die Welt. Sie hatte ihren eigenen Twitter-Account sowie zahlreiche öffentliche Auftritte, unter anderem auf Festivals. Prominente ließen sich gerne mit ihr ablichten.





Für die Besitzer entwickelte sich Grumpy Cat rasch zu einem Goldesel. Die Katze trat in Filmen und Fernsehsendungen sowie bei Premieren auf, zahllose Produkte mit ihrem Bild wurden verkauft. Zuletzt hatte sie 8,5 Millionen Fans auf Facebook; 2,5 Millionen folgten ihr auf Instagram und 1,5 Millionen auf Twitter.