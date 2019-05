Polizei in Essen ermittelt

Großer Rettungseinsatz wegen Augenreizungen bei Realschülern

17.05.2019, 19:11 Uhr | AFP

Einsatzwagen der Feuerwehr Essen (Symbolbild): Eine unbekannte Substanz hat in einer Essener Realschule Augenreizungen bei zahlreichen Schüler verursacht. (Quelle: Gottfried Czepluch/imago images)

Mehrere Notärzte, Rettungswagen und Löschfahrzeuge sind in Essen zu einer Realschule ausgerückt. Dort hat eine unbekannte Substanz Augenreizungen bei zahlreichen Schülern verursacht.

Eine unbekannte Substanz hat in einer Essener Realschule Augenreizungen bei zahlreichen Schülern verursacht und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mehrere Notärzte, Rettungswagen und Löschfahrzeuge rückten am Morgen zu der Schule im Stadtteil Rüttenscheid aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zehn Schüler wurden vorsichtshalber in umliegende Krankenhäuser transportiert, weitere 18 Schüler wurden von einem Notarzt vor Ort betreut.





Laut Feuerwehr wurde in dem Schulgebäude möglicherweise eine pfeffrige Soße oder Paste verteilt, die über die Hände in die Gesichter einzelner Kinder gelangte. Aufschluss über die Zusammensetzung der Substanz sollen weitere Ermittlungen der Polizei geben. Da zunächst nicht feststand, wo der Stoff im Schulgebäude verteilt worden war, wurde der Schulbetrieb eingestellt – die Schüler durften nach Hause gehen.