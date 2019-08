"Leblose Körper"

Schild an Baustellenzaun warnt mit drastischen Worten

02.08.2019, 10:24 Uhr | dpa

Mit drastischen Worten warnt eine Baufirma in der Oberpfalz Neugierige davor, eine Baustelle zu betreten. Das Schild hänge da seit einigen Wochen und seitdem sei Ruhe auf der Baustelle, sagte der Bauunternehmer. (Quelle: dpa)

