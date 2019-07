Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Er fuhr nur nach Navi – und dann hob er ab

31.07.2019, 07:43 Uhr | dpa, dru

Traue nie einem Navi – jedenfalls nicht komplett. Ein Autofahrer in NRW hat in der Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, einen schlimmen Unfall gebaut. Auch Verbotsschilder konnten ihn nicht stoppen.

Ein Autofahrer ist in NRW stur den Ansagen seines Navis gefolgt – und hat so einen spektakulären Unfall gebaut. Nun liegen er und sein Beifahrer im Krankenhaus.

Der 58 Jahre alte Autofahrer war auf einer Bundesstraße bei Düren unterwegs, als die Ereignisse ihren Lauf nahmen. Ab einer bestimmten Kreuzung ist die Straße eigentlich gesperrt. Der Autofahrer aber, der nicht aus Deutschland stammt, ignorierte Hinweis- und Verbotsschilder, durchbrach sogar Warn-Baken.





An einer Straßen-Baustelle fand die Navi-Irrfahrt schließlich ein Ende. Der Mann raste mit seinem Auto in einen großen Splitthaufen. Das Fahrzeug hob ab und landete 17 Meter weiter in einem anderen Splitthaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 58 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.