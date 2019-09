Offenbar raste ein Meteorit über Norddeutschland

Ein helles Licht, gefolgt von einem lauten Knall: In Teilen Norddeutschlands wurden die Menschen von einem Himmelsspektakel überrascht. Die Weltraumbehörde ESA sorgt für Aufklärung.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr erhellte ein rasender Feuerball für wenige Sekunden den Himmel über Norddeutschland. Viele verängstigte Bürger meldeten sich beim Polizei-Notruf, wie der NDR berichtete. In den Sozialen-Netzwerken überschlugen sich die Berichte über einen lauten Knall.



Wenig später dann die Entwarnung: Experten verkündeten auf Twitter, nun eine Erklärung für die Erscheinung zu haben: Offenbar war ein natürliches Objekt in die Erdatmosphäre eingetreten und am Himmel verglüht.

In der letzten Stunde meldeten über 100 Personen aus versch. Bereichen in Europa, dass sie einen Feuerball gesehen & einen lauten Knall gehört haben. Dabei handelt es sich um ein natürliches Objekt, dass in die Erdatmosphäre eintrat & am Himmel verglühte: https://t.co/sxWgbROJWO pic.twitter.com/s4AKTBZZsJ