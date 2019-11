Historisches Bootswrack droht von Niagarafällen zu stürzen

1918 war ein Lastkahn verunglückt und direkt über den Niagarafällen gestrandet. Jetzt hat er sich bewegt und trieb zwischenzeitlich auf den Abgrund zu. Ob das Wrack bis zum Abgrund kommen wird bleibt offen.

Seit über hundert Jahren steckt ein Boot vor den Niagarafällen fest – nun könnte es hinunterstürzen: Nach einem Unwetter hat sich das bei Touristen als "Iron Scow" (eiserner Lastkahn) bekannte Bootswrack rund 50 Meter auf den Abgrund zubewegt. "Es sieht aus, als sei es umgekippt und habe sich gedreht", sagte Jim Hill von der Verwaltung des Niagara Parks in einem Video.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



