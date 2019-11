Seltenes Naturschauspiel in Finnland

Hobbyfotograf findet Eier aus Eis am Strand

12.11.2019, 14:54 Uhr | dpa

Winter in Finnland: Damit das seltene Phänomen auftritt, müssen Temperaturen und Wasserströmung perfekt zusammenspielen (Symbolbild). (Quelle: Panthermedia/imago images)

Ein Hobbyfotograf hat in Finnland ein ungewöhnliches Naturschauspiel entdeckt: Der Strand der Insel Hailuoto war übersät mit eiförmigen Kugeln aus Eis. Das Phänomen tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf und ist sehr selten.

Ein Hobbyfotograf hat nach eigenen Angaben an der finnischen Küste westlich von Oulu ein ungewöhnliches Naturphänomen beobachtet. Bei einem Spaziergang an einem Strand auf der Insel Hailuoto fand Risto Mattila eine große Menge eiförmiger Kugeln aus Eis, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Risto fotografierte den ungewöhnlichen Fund und veröffentlichte Bilder davon bei Instagram. Das größte Ei habe die Größe eines Fußballs gehabt, schrieb er.

Jouni Vainio, ein Eisspezialist des Finnischen Meteorologischen Instituts, sagte dem finnischen Rundfunk Yle, dass es sich um ein seltenes natürliches Phänomen bei bestimmten Luft- und Wassertemperaturen handle.





Der flache Strand, Temperaturen um den Gefrierpunkt und eine gleichmäßige Strömung kalten Wassers begünstigten demnach, dass sich um kleine Steine Kugeln aus Eis bildeten.