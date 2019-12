Über 100.000 Dollar

Flügel von Frank Sinatra erzielt bei Auktion Spitzenpreis

18.12.2019, 08:40 Uhr | dpa

Er war einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt – Frank Sinatra. Jetzt ist ein Flügel des Superstars unter den Hammer gekommen. Das Instrument aus dem Nachlass seiner ersten Frau Nancy brachte einiges ein.

Ein 1949 vom legendären US-Sänger Frank Sinatra gekaufter Flügel ist in Kalifornien für über 106.000 Dollar (gut 95.000 Euro) versteigert worden. Der Steinway-Flügel war zuvor auf 40.000 Dollar geschätzt worden, wie das Auktionshaus Julien's Auctions am Dienstag mitteilte. Musikgrößen wie Nat King Cole, Sammy Cahn, Milton Berle und Michael Feinstein hätten im Haus von Frank und Nancy Sinatra in Los Angeles darauf gespielt.

Der Flügel gehörte zu fast 600 Stücken aus dem Nachlass von Sinatras erster Ehefrau Nancy (*1917 bis ✝2018), die in Beverly Hills versteigert wurden. Teil der Sammlung waren auch Möbel, Schmuck, Kunstwerke und andere Andenken, die das Paar gesammelt hatte.

Frank Sinatra (*1915 bis ✝1998) war weltweit als Sänger und Schauspieler erfolgreich. Er war viermal verheiratet. Die erste Ehe mit seiner Jugendfreundin Nancy dauerte von 1939 bis 1951. Das Paar hatte drei Kinder. Nancy Sinatra starb 2018 im Alter von 101 Jahren.