Für Eröffnung der Anlage

Chinesische Park-Betreiber werfen Schwein von Bungeeturm

20.01.2020, 15:33 Uhr | t-online.de, joh

Idee eines Freizeitparks: Das Schwein wurde gefesselt und stürzte in die Tiefe. (Symbolbild) (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

In China eröffnet ein Freizeitpark eine neue Anlage. Um sie einzuweihen, schmeißen die Mitarbeiter ein Schwein am Seil in die Tiefe. Scharfe Kritik kommt von Nutzern eines sozialen Netzwerks.



Ein Freizeitpark im Süden Chinas hat ein Schwein etwa 70 Meter in die Tiefe geworfen – gefesselt an einem Bungeeseil. Der Grund dafür war offenbar die Einweihung einer neuen Bungee-Jump-Anlage innerhalb des Parks, wie der "Stern" berichtet.

Das Tier wurde mit Seilen gefesselt

Einem Bericht der "South China Morning Post" zufolge sei ein Video des Schweins am Bungeeseil in sozialen Netzwerken aufgetaucht und heftig von Nutzern kommentiert worden. Wie auf dem Video zu sehen ist, war das etwa 75-Kilogramm-schwere Tier mit Seilen gefesselt und wurde von zwei Männern nach oben auf den Turm getragen. Dem Schwein wurde ein violettes Cape umgebunden, dann wurde es über den Abgrund in die Tiefe gestoßen.

"Ich sehe darin überhaupt nichts lustiges", schreibt ein Nutzer in dem Netzwerk Weibo. Nur weil das Tier seine Angst nicht zeigen könne, hieße das nicht, es habe keine. In China gibt es keine Gesetze, um Tiere zu schützen.

Mexin Wine Town Themenpark erklärte, es sei die Eröffnung der Anlage gewesen, zudem markiere der "Stunt" das Ende des "Jahr des Schweins". "Es war nur als eine kleine Unterhaltung gedacht", hieß es vom Park. Das Schwein sei ohnehin für die Schlachtung vorgesehen.