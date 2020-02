Anzug im Zug gelassen

Polizei "rettet" vergesslichen Bräutigam

03.02.2020, 09:57 Uhr

Bei einer Rettungsaktion sondergleichen kam die Hammer Bundespolizei zum Einsatz. Ein Mann hatte die Beamtem zur Hilfe gerufen, nachdem er seinen Hochzeitsanzug im IC liegen gelassen hatte.

Die Bundespolizei hat einem vergesslichen Bräutigam den Hochzeitsanzug und damit womöglich auch seine Hochzeit gerettet. Der aus Syrien stammende 36 Jahre alte Mann habe sich Sonntagabend am Bahnhof in Hamm verzweifelt an die Beamten gewandt, weil er beim Aussteigen in der Gepäckablage eines Intercity seinen Hochzeitsanzug vergessen hatte, teilten die Ermittler am Montag mit.

Er habe eindringlich um Hilfe gebeten – ohne Anzug könne er sich nicht bei seiner Braut blicken lassen. Die Hammer Bundespolizisten konnten schnell per Telefon den Zugchef erreichen, dieser fand in der Gepäckablage den Anzug.

Noch am gleichen Abend sei der Rücktransport organisiert worden. Mit dieser Gewissheit habe sich der Ehekandidat dann auch getraut, seiner Braut von dem Missgeschick und dem letztlich glücklichen Ausgang zu berichten.