Zum Christopher Street Day

Hannover hat bald homosexuelle Ampelmännchen

04.02.2020, 08:43 Uhr | t-online.de, joh

Umarmende Männer: In Köln werden schon gleichgeschlechtliche Paare an einigen Ampeln gezeigt. (Symbolbild) (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)