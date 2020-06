Kommando "Fass"

29-Jähriger hetzt Schäferhund auf Rettungskräfte

11.06.2020, 14:43 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen einem Paar eskaliert, Rettungskräfte werden gerufen. Der 29-jährige Beteiligte ist damit offenbar nicht einverstanden und gibt seinem Hund eine unmissverständliche Anweisung.

Mit dem Kommando "Fass" soll ein 29-Jähriger in Gelsenkirchen seinen Schäferhund auf Rettungskräfte losgelassen haben. Die Einsatzkräfte waren am Mittwoch zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin gerufen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Einsatzkräfte flüchten aus Wohnung

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau im Streit gegen eine Glastür geschlagen und sich dabei an der Hand verletzt. Der 29-Jährige habe sich aber dagegen gewehrt, dass seine Freundin von den Rettungskräften behandelt wird, teilte die Polizei weiter mit. Als er seinen Hund losließ, flüchteten die Einsatzkräfte mit der Frau aus der Wohnung.

Den 29-Jährigen, der gegenüber der Polizei abstritt, dem Tier einen Befehl gegeben zu haben, erwartet eine Anzeige und eine Überprüfung seiner Eignung als Hundehalter.