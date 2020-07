Baden-Baden

Mann nimmt Esel mit in die Stadt

01.07.2020, 14:35 Uhr | dpa, sth

Esel in den Bergen: Diese Lastentiere sind sensibel und gehören eher nicht in die Innenstadt. (Symbolbild) (Quelle: djedzura/Getty Images)

Spät am Abend spaziert ein Mann mit einem Esel durch die Innenstadt von Baden-Baden. Ein Zeuge sorgt sich um das Tier und ruft die Polizei. Die Beamten versuchen herauszufinden, wie es zu dem Ausflug kam.

Ein Mann hat mit seinem Esel einen abendlichen Ausflug in die Baden-Badener Innenstadt gemacht – am Dienstag kurz nach 22 Uhr. Ein Zeuge beobachtete das ungewöhnliche Paar und informierte die Polizei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann habe sich Sorgen gemacht, weil er mehrere betrunkene Menschen bei dem Tier gesehen habe.

Die Polizisten trafen den augenscheinlich betrunkenen Halter des Esels an und schickten ihn mit dem Tier nach Hause. Wieso der 54-Jährige den Esel am Dienstag mit in die Stadt genommen hatte, war nicht bekannt. Es sei fragwürdig, ob der Mann für dessen Haltung geeignet sei, sagte eine Polizeisprecherin. Die zuständige Tierschutzbehörde wurde informiert.