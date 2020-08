In Bartshausen

Kinder finden beim Spielen Granate

06.08.2020, 10:05 Uhr | dpa

Sie wollten auf einem Feld spielen und machten einen potenziell explosiven Fund: In Niedersachsen haben Kinder beim Spielen eine Granate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war im Einsatz.

Spielende Kinder haben auf einem Feld in Bartshausen (Gemeinde Einbeck/Kreis Northeim) eine Granate aus Kriegszeiten gefunden und mit nach Hause gebracht. Die hinzugerufene Polizei forderte am Mittwoch den Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover an.



Die Spezialisten konnten schnell Entwarnung geben. In der Granate habe sich kein Sprengmittel mehr befunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.