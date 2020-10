Aus hygienischen Gründen nicht akzeptabel

Chef greift durch: Schlafanzug-Verbot in Duisburger Supermarkt

29.10.2020, 17:36 Uhr | dpa

Hausverbot für Menschen im Pyjama gilt ab sofort in einem Duisburger Supermarkt. Eine Mutter und ihre Tochter besuchten den Laden in Morgenmantel und Hausschuhen – zu unhygienisch für den Marktleiter.

Eine morgendliche Kundin mit Pyjama, Puschen und pinkem Morgenmantel hat den Duisburger Supermarktleiter Frank Schneider auf die Palme gebracht. Der 43-Jährige komplimentierte die Frau mitsamt ihrer Tochter – ebenfalls im Schlafdress – nicht nur aus dem Laden, sondern hängte ein Verbotsschild auf.



"Personen mit Morgenmantel oder Schlafanzug haben keinen Zutritt zu unserem Laden", soll darauf stehen. Schlafanzug-Einkäufe seien "aus hygienischen Gründen nicht akzeptabel", sagte der Edeka-Marktleiter. "Ich will da keine Wiederholung."

Die Kundin, die am vergangenen Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr in seinem Geschäft war, habe das wohl auch eingesehen. "Mit leichtem Moppern" habe sie – die Tochter an der Hand – den Laden verlassen. Über den Vorfall hatte zuvor die "WAZ" berichtet.