Nach Biden-Amtseinführung

Lehrerin: Alle Sanders-Handschuhe ausverkauft

24.01.2021, 12:48 Uhr | AFP, t-online

Jennifer Ellis hat die Handschuhe gestrickt, die Bernie Sanders weltberühmt machte. Jetzt teilt die Lehrerin mit: Zu kaufen gibt es sie nicht mehr – man kann sie aber für einen guten Zweck ersteigern.

Jennifer Ellis hat den linken US-Senator Bernie Sanders nie getroffen - aber mit seinem Auftritt bei der Amtseinführung von Joe Biden ist die 42-jährige Lehrerin aus dem Bundesstaat Vermont unverhofft zu Ruhm gelangt. Sanders trug bei der Feier zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten am vergangenen Mittwoch neben einer khakifabenen Gore-Tex-Jacke auch dicke Woll-Fäustlinge.

Sein legeres Erscheinungsbild bei der hochoffiziellen Zeremonie warf Fragen auf - und diese Fragen führten zu Ellis, die dem Politiker die Fäustlinge zur Verfügung gestellt hatte.

SMS-Flut im Unterricht

Ellis stand wie gewöhnlich zum Unterricht in der Klasse, als Biden den Amtseid ablegte. Plötzlich, so erzählt Ellis im Rückblick, trafen jede Menge Text-Nachrichten bei ihr ein. Alle lauteten gleich: "Bernie Sanders trägt Deine Fäustlinge!" Die Fäustlinge, die Sanders trug, waren wegen ihrer braun-beigen Streifung gut zu erkennen.

Zu den Vorgängen bei der Inaugurationsfeier für Biden gibt es bereits eine längere Vorgeschichte. Ellis hatte Sanders erstmals ein Paar Fäustlinge geschickt, als er 2016 im Präsidentschaftsrennen der Demokraten gegen Hillary Clinton unterlag. Im vergangenen Jahr wurde Ellis zugetragen, dass der Senator seine Fäustlinge verliehen hatte. Da war sie so gerührt, dass sie ihm zehn weitere Paar schickte.

Ellis findet Memes "urkomisch"

Sanders' Auftritt bei der Inaugurationsfeier löste im Internet eine Flut von Reaktionen aus. Der 78-jährige Senator wurde in "Memes" an die Seite von Tom Hanks gesetzt und trat virtuell in "Star-Wars"-Szenen auf. Ellis zeigt sich erfreut über die Reaktionen, die sie "urkomisch" findet. Genau das werde in der jetzigen Lage gebraucht. Viele Menschen hätten ein "hartes Jahr" hinter sich, sie brauchten etwas "worüber sie lachen können und was völlig harmlos und unpolitisch ist", sagt sie.

Alternativen erreichen Preise von bis zu 70 Euro

Ellis könnte aus der Begeisterung über ihre Fäustlinge einen großen finanziellen Gewinn ziehen. Sie erhielt bereits 13.000 E-Mails, in denen potenzielle Käufer ihr Interesse bekundeten. Diese Idee weist sie aber weit von sich. Wenn sie sich darauf einließe, würde die "Schönheit" des Moments zerstört, sagt Ellis. Sie lehne "Preistreiberei" ab.



Ellis teilte auf Twitter mit, dass die Nachfrage zu groß sei und sie selbst leider keine Fäustlinge mehr zu verkaufen habe. Aber: Sie wolle an diesem Sonntag ein paar weitere Paare produzieren - und sie für einen guten Zweck in einer Fernsehshow versteigern.



Im Internet tauchten am Freitag schon Werbeanzeigen für Fäustlinge nach dem Strickmuster von Ellis auf. Sie wurden für umgerechnet 70 Euro angeboten.