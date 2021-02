T-Shirt von BTS erzielt höchsten Preis

Weltstars lassen Outfits für guten Zweck versteigern

01.02.2021, 03:34 Uhr | dpa

Mitglieder der Band BTS bei einem Auftritt in New York. T-Shirts der Gruppe wurden jetzt für wohltätige Zwecke zu einem Rekordpreis versteigert. (Quelle: Efren Landaos/imago images)

Bei einer Auktion in den USA sind Bekleidungsstücke von Prominenten versteigert worden. Der Rekordpreis wurde für ein T-Shirt der koreanischen Popband BTS bezahlt.

Extravagante Outfits von Madonna, Miley Cyrus, Britney Spears und Dutzenden weiteren Weltstars haben bei einer Versteigerung in der US-Stadt Beverly Hills viel Geld für einen guten Zweck eingebracht. Den höchsten Preis erzielten pastellfarbene T-Shirts und Hosen der südkoreanischen Boygroup BTS, wie das Auktionshaus Julien's am Sonntag mitteilte. Ein Bieter erstand die Kollektion aus dem Musikvideo zum Superhit "Dynamite" für 130.000 Dollar (107.000 Euro). Mit "Dynamite" war BTS im vergangenen Jahr der Durchbruch in Amerika gelungen.

Die Erlöse der Auktion gingen an die Stiftung MusiCares, die amerikanische Künstler unterstützt. Auch in den USA bangen Sänger und Schauspieler sowie die Arbeiter hinter den Kulissen um ihre finanzielle Existenz, seit viele Konzertsäle und Theater coronabedingt geschlossen sind. "Wir wollen dazu ermutigen", teilte MusiCares mit, "den Tausenden Menschen in der Branche zu helfen, die unter der Pandemie leiden".

Zu den Highlights der Auktion zählte ein cremefarbenes Perlenkleid, das die Sängerin Madonna in dem 1996 erschienenen Musikdrama "Evita" trug. Es erzielte 8000 Dollar (6600 Euro). Ein Ballett-Trikot, in dem Britney Spears als Mädchen tanzte, wurde für 5000 Dollar (4100 Euro) versteigert, ein Dress von Miley Cyrus aus der US-Sitcom Hannah Montana für 700 Dollar (580 Euro). Zwei Hüte aus dem Nachlass von Michael Jackson waren einem Bieter 4500 Dollar (3700 Euro) wert. Zudem kamen ein Schlagzeugfell der Rockband Foo Fighters sowie mehrere signierte Gitarren, Bücher und Fotos unter den Hammer.