Von Feuerwehr befreit

Bernhardiner unter Straßenbahn eingeklemmt

28.02.2021, 01:51 Uhr | dpa

Blaulicht auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeuges (Symboldbild). In Düsseldorf befreiten die Retter einen Bernhardiner, der unter einer Strasenband eingeklemmt war. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Dramatische Situation in Düsseldorf: Ein großer Bernhardiner-Hund war unter eine Straßenbahn geraten und wurde eingeklemmt. Rettungskräfte kamen mit schwerem Gerät zur Hilfe.

Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Düsseldorf ein eingeklemmter Bernhardiner von der Feuerwehr befreit worden. Am Samstag gegen 14.18 Uhr erreichte die Feuerwehr die Meldung, dass es auf der Benderstraße zu einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Hund gekommen sei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Gräulinger Straße fanden die Retter den eingeklemmten Bernhardiner im vorderen Bereich der Straßenbahn.

Zur Rettung des Hundes seien hydraulische Hebezylinder eingesetzt worden, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Parallel sei der Hund von Rettungskräften versorgt worden. Nach Begutachtung durch einen Notarzt sei der Bernhardiner samt seinem Besitzer in die Tierklinik in Düsseldorf-Rath gebracht worden, um dort weiter versorgt zu werden.