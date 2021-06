Putin oder Biden?

ARD unterläuft peinliche Panne

17.06.2021, 06:00 Uhr | t-online

Joe Biden oder doch Wladimir Putin? Bei der Tagesschau gingen am Abend zwei Namen durcheinander. (Quelle: Screenshot von Tagesschau, 16.6./t-online)

Am Mittwoch trafen sich die Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin zum ersten Mal. Natürlich berichtete auch die Tagesschau darüber. Bei der Sendung ging dann aber etwas schief.

Putin oder Biden? Das haben sich wohl viele Zuschauer der Tagesschau am Mittwochabend gefragt. In der ARD-Nachrichtensendung sahen sie in der Halbzeitpause zwar das Gesicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin – darunter aber den Namen des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden mit dem Zusatz: "Präsident USA".

Die Szene war Teil eines Berichts über das erste Gipfeltreffen von Biden und Putin, welches am Mittwoch stattfand.

Wo die richtige Bauchbinde geblieben ist, wird kurz darauf klar: Eine der folgenden Szenen zeigt dann tatsächlich Biden – allerdings unter dem Namen "Wladimir Putin".