Für mehrere Millionen Pfund

Halb geschreddertes Banksy-Kunstwerk wird erneut versteigert

14.10.2021, 10:31 Uhr | AFP

Banksys Werk "Love Is In The Bin": Das Werk wurde vor drei Jahren teilweise geschreddert. (Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa)

Erneut wird ein Bild des bekannten britischen Künstlers Banksy zur Auktion gestellt. Das Besondere: Vor drei Jahren war das Motiv geschreddert worden. Der Künstler selbst zeigte sich dafür verantwortlich.

Ein teilweise geschreddertes Werk des britischen Künstlers Banksy wird am Donnerstag in London (12.00 Uhr MESZ) erneut versteigert. Der Schätzpreis liegt laut dem Auktionshaus Sotheby's bei vier bis sechs Millionen Pfund (knapp fünf bis sieben Millionen Euro). Vor drei Jahren hatte Sotheby's das Bild für eine Million Pfund versteigert – wenige Augenblicke, bevor ein im Rahmen eingebauter Schredder überraschend loslegte.

Kurz darauf bekannte sich Banksy zu der Aktion. Er gab dem so entstandenen neuen Werk den Namen "Love is in the bin" (Liebe ist im Eimer). Das Bild gehört zu Banksys bekanntesten Motiven, es zeigt ein Mädchen, das sich nach einem herzförmigen roten Luftballon streckt. Am Freitag versteigert das Auktionshaus Christie's in London eine weitere Version des Motivs.