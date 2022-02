Bei "Zeynep"-Sendung

Wetterexperte zeigt Humor bei Tagesschau24

19.02.2022, 05:17 Uhr | t-online, wan

Bei der Live-Sondersendung von Tagesschau24 hat der Wetterexperte Frank Böttcher trotz hohem Stresspegel Humor bewiesen. Als er einen Schluck Wasser nahm, begründete er, warum es stilles Wasser sein soll.

Auf Tagesschau24 berichteten Reporter und Experten live über den Sturm "Zeynep" rund um die Uhr. Im Studio mit Moderator André Steins befand sich ein Fachmann für Extremwettersituationen, der Hamburger Frank Böttcher. Dieser bat während der Livesendung um eine kleine Pause, um einen Schluck zu trinken. Moderator Steins erwähnte scherzhaft, dass der Studiogast "ungesundes Zuckerzeug" trinke. Böttcher widersprach dem nicht, kommentierte aber "Ich bevorzuge übrigens stilles Wasser, da bekomme ich keine lokalen Aufwinde, die ich nicht selbst vorhergesagt habe."

Böttcher erläuterte in der Livesendung unter anderem Wetterphänomene, die mit einem Orkan oder einer Sturmflut einhergehen können. So habe es nach der Flut 1962 Graupel gegeben, die Temperaturen seien gesunken. Gleichzeitig ziehen die Orkane zunächst Warmluft an, deshalb seien in Österreich Temperaturen von 22 Grad erreicht werden. Der Experte ist freiberuflicher Meteorologe und Buchautor.

Der Orkan "Zeynep" zog am Freitag und am Samstag durch Deutschland. Es gab mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte sowie zahlreiche Beschädigungen von Gebäude und Autos. Für Hamburg wurde eine schwere Sturmflut angekündigt.