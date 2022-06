Aktualisiert am 15.06.2022 - 01:17 Uhr

Aktualisiert am 15.06.2022 - 01:17 Uhr

Ein besonders Naturschauspiel, das Menschen weltweit beobachten konnten: Der Erdbeermond, der in diesem Jahr gleichzeitig ein Supermond ist. Hier einige der beeindruckenden Bilder.

Der Mond zeigte sich in der Nacht auf Mittwoch als sogenannter Supermond. Weltweit z├╝ckten Profis und Hobbyfotografen ihre Kameras, um das seltene Ereignis festzuhalten. Der Erdtrabant wirkte heller und etwas gr├Â├čer als ├╝blich.

Der Grund daf├╝r ist, dass der Mond der Erde mit einer Entfernung von 360.000 Kilometern recht nahe kommt und fast gleichzeitig Vollmond ist. Besonders gro├č wirkt er kurz nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont.

Ureinwohner gaben dem Ereignis seinen Namen

Das Himmelsph├Ąnomen wird auch Erdbeermond genannt. Das liegt aber weniger an der roten Farbe, die der Trabant haben kann. Die F├Ąrbung kommt durch die Brechung der Sonnenstrahlen, ist aber nicht ├╝berall zu sehen. Der Begriff bezieht sich auf den Beginn der Erdbeersaison in einigen L├Ąndern der Welt. Er stammt urspr├╝nglich vom Stamm der Algonquin, die im Nordosten der Vereinigten Staaten und Teilen Kanadas, leben. In Europa wird er oft auch als Rosenmond beseichnet.