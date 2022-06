Als Wachsfigur ist Jimi Hendrix bereits bei Madame Tussauds verewigt. Jetzt wird ein nachgebildeter Gipsabdruck des Musikers in einem Museum in Island gezeigt ÔÇô allerdings handelt es sich um ein ganz bestimmtes K├Ârperteil.

Das Isl├Ąndische Phallusmuseum ist um ein ber├╝chtigtes Kunstwerk reicher: Besucher k├Ânnen dort seit diesem Monat einen Gips-Abguss des erigierten Penis von Rock-Legende Jimi Hendrix bestaunen. Geschaffen hat das Kunstwerk die in diesem Jahr gestorbene K├╝nstlerin Cynthia "Plaster Caster" Albittron, die Abg├╝sse der Penisse von rund 50 Rockstars anfertigte.

Im Isl├Ąndischen Phallusmuseum in Reykjavik sind rund 400 teils kuriose Objekte ausgestellt, darunter Geschlechtsorgane von Walen und das Geschlechtsteil eines Waschb├Ąrs. Zu den bekanntesten Ausstellungsobjekten in dem Museum z├Ąhlen zudem die Bronzen der Genitalien der gesamten Handballmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Silber f├╝r Island geholt hatte.