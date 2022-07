Imposante Bilder des Supermonds: Menschen weltweit bestaunen den seltenen Vollmond

Allerdings war der imposante Erdtrabant bundesweit nicht ├╝berall gut zu sehen. Eine klare Sicht gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in Nordostdeutschland ÔÇô etwa in Schwerin, Rostock, Warnem├╝nde und Berlin. Insbesondere in der Mitte und im S├╝den Deutschlands verh├╝llten dagegen vielerorts Wolken den Blick, beispielsweise in K├Âln, M├╝nchen und Stuttgart.