Pinkes Leuchten am Himmel lässt Geheimnis in Australien auffliegen

"Was zum Teufel ist das?": Ein pinkes Leuchten am Himmel sorgte in einer australischen Kleinstadt für Verwirrung. Die Auflösung aber war banal.

Ein pinkes Leuchten am Himmel hat in einer australischen Kleinstadt für Verwirrung gesorgt. In der Nacht auf Mittwoch war auf einmal ein großflächiges Leuchten in Mildura im Bundesstaat Victoria zu sehen. "Ich habe mich wie eine coole, ruhige Mutter verhalten und den Kindern gesagt: 'Es gibt keinen Grund zur Sorge'", sagte die Anwohnerin Tammy Szumowski dem Sydney-Büro der britischen BBC. "Aber in meinem Kopf frage ich mich: 'Was zum Teufel ist das?'".