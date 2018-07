Plötzlich untergegangen

Suche nach vermisstem Schwimmer geht weiter

08.07.2018, 14:53 Uhr | dpa

Der Rursee in der Eifel: Von einem Elektroboot aus sprang der Vermisste in das Wasser. (Archivbild) (Quelle: Rainer Jensen/dpa)

Noch immer suchen Rettungskräfte nach einem vermissten Schwimmer: Er war am Samstag von einem Boot aus in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht.

Ein in der Eifel vermisster Schwimmer ist auch am Sonntag noch nicht gefunden worden. Die Suche gehe weiter, hieß es. Der 25-Jährige war am Samstag im Rursee plötzlich untergegangen, nachdem er von einem Elektroboot aus ins Wasser gesprungen war, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann, der zu einer Personengruppe aus Indien und Pakistan gehörte, war mit fünf anderen auf dem Boot unterwegs gewesen. Er und zwei weitere Insassen wollten zu einer nahen Insel in dem See schwimmen.

Retter suchten nach dem Badeunfall vergeblich nach dem Vermissten.