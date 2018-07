40 Grad im Schatten

Neue Hitzewelle auf Zypern

17.07.2018, 20:52 Uhr | dpa

Die Wüste Marki auf Zypern (Symbolbild): Die anhaltend hohen Temperaturen in Zypern werden zum Stresstest für Flora, Fauna und Bevölkerung. (Quelle: Joana Kruse/imago)

In Zypern ist erneut eine Hitzeperiode ausgebrochen. Die Menschen werden aufgerufen, sich nicht zu lange im Freien aufzuhalten und viel Wasser zu trinken.



Zum zweiten Mal in diesem Sommer quält eine Hitzewelle die Menschen auf der Mittelmeerinsel Zypern. Die Thermometer zeigten am Dienstag in der Inselhauptstadt Nikosia Temperaturen über 40 Grad Celsius. Die Hitzewelle soll bis mindestens Donnerstag anhalten.

Wie das zyprische Staatsfernsehen (RIK) berichtete, war es bereits am frühen Dienstagmorgen um die 30 Grad Celsius warm. Die Bürger wurden aufgerufen, sich nicht zu lange im Freien in der Sonne aufzuhalten, helle Kleidung aus Baumwolle zu tragen und viel Wasser zu trinken. Ältere oder kranke Menschen sollten zu Hause bleiben, hieß es.

Bereits Mitte Juni waren über mehrere Tage hinweg Temperaturen bis zu 42 Grad gemessen worden.