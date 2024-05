Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Montagmorgen 83,32 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 78,48 Dollar.