Bewusstlos am Steuer

Rettungswagenfahrerin baut Unfall – zwei Schwerverletzte

19.07.2018, 22:02 Uhr | dpa

Rettungwagen im Einsatz (Symbolbild): Einer 19-Jährigen ist am Steuer schlecht geworden, sodass sie die Kontrolle über den Wagen verlor. (Quelle: imago)

Weil sie am Steuer offenbar bewusstlos wurde, hat eine Krankenwagenfahrerin im Saarland die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Die junge Frau und ein Patient wurden schwer verletzt.

Die Fahrerin eines Krankenwagens hat an der Autobahn 620 zwischen Völklingen und Saarlouis im Saarland das Bewusstsein verloren und einen Unfall verursacht. Die 19-Jährige und der 84 Jahre alte Patient in dem Krankentransporter wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei in Völklingen berichtete. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Eine 20-Jährige, die sich hinten im Wagen um den Patienten kümmerte, kam mit dem Schrecken davon.

Der 19-Jährigen sei am Steuer unvermittelt schlecht geworden. Sie habe den Krankenwagen noch auf den Standstreifen lenken können, dort aber nach eigenen Angaben das Bewusstsein verloren. Das Auto sei zunächst gegen eine Schranke zu einem Verbindungsweg und dann gegen einen Baum geprallt und umgekippt.